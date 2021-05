Ameriška vojska kot ideja in resničnost

V nadaljevanju preberite:

Po letu dni gibanja Življenja temnopoltih so pomembna in mestnih nemirov se je vprašanje o vlogi prebujene družbe preselilo tudi v vojsko: je »prebujena armada« močnejša od prevladujoče »moške«? Američani vseh političnih barv upajo, da jim tega ne bo treba preizkusiti, visoki predstavniki državnih obveščevalnih služb pa se bojijo, da ZDA niso pripravljene niti na sovražne hekerske napade, ki so jim priča čedalje pogosteje.