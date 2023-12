Aretirali vodjo makedonske desničarske stranke, osumljenega umora 14-letnice

Osumljenec umora in organizacije ugrabitve 14-letnice iz Skopja Ljupče Palevski je bil aretiran v Turčiji, je na izredni novinarski konferenci danes potrdil minister za notranje zadeve Severne Makedonije Oliver Spasovski. Potrdil je še, da so poleg vodje makedonske desničarske stranke Palevskega aretirali še štiri ljudi.

Spasovski je dodal, da je Palevski trenutno v izročitvenem priporu in čaka na zaključek postopka, po katerem bo izročen Severni Makedoniji. Za pomoč pri iskanju Palevskega se je zahvalil Turčiji, Srbiji, Bolgariji in Hrvaški, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Poudaril je, da je ministrstvo za notranje zadeve predložilo 100 strani dolgo kazensko ovadbo, v kateri so dokazi o vpletenosti aretiranih oseb. »Kazenska ovadba zajema pet oseb, od katerih je ena osumljena ugrabitve in umora, tri ugrabitve in sodelovanja pri umoru ter ena pomoči pri ugrabitvi,« je na novinarski konferenci povedal Spasovski in dodal, da je zadeva zdaj v pristojnosti državnega tožilstva.

Spasovski je potrdil, da je Palevski iz Severne Makedonije najprej pobegnil v Srbijo, nato pa preko Gradine prestopil v Bolgarijo, od koder je bila organizirana njegova pot v Turčijo.

Deklica je izginila minuli ponedeljek na poti v šolo in je bila ubita na dan izginotja. Truplo deklice so nato našli v nedeljo na obrobju Skopja, truplo moškega, ki je izginil nekaj dni pred deklico, pa prav tako v nedeljo blizu Velesa. Palevski je namreč osumljen tudi umora 74-letnega moškega.

Po navedbah tožilstva naj bi bili v oba zločina poleg glavnega osumljenca Palevskega vpleteni še trije storilci, motiv pa naj bi bilo koristoljubje, saj so želeli od dekličine matere, ki je prodala stanovanje, izsiliti denar. Pri ugrabitvi deklice naj bi sodeloval tudi njen oče, za katerega makedonska policija verjame, da je domnevnim ugrabiteljem povedal vse o njenih navadah, kot tudi to, kdaj bo sama.