Bančni portfelji so se poslabšali

»Kreditiranje nebančnega sektorja je bilo novembra lani še vedno medletno precej višje, mesečni prirast k stanju posojil pa je bil ob šibkejšem tekočem kreditiranju nefinančnih družb in gospodinjstev manjši kot v preteklih mesecih leta 2022. V drugi polovici leta so se vidno zvišale obrestne mere za novoodobrena posojila nebančnemu sektorju, nekoliko višje pa so bile tudi depozitne obrestne mere. Poleg vlog nefinančnih družb, ki se krepijo od polovice leta 2022 dalje, so se, po nekajmesečnem zmanjševanju, novembra povečale tudi vloge gospodinjstev. Kazalniki kakovosti portfelja bank v zadnjih dveh mesecih kažejo določeno poslabšanje. Neto dohodek bank je lani do novembra za petino presegel predlanskega v istem obdobju. Pri tem sta se nadaljevala krepitev medletne rasti neto obresti in zviševanje neto obrestne marže, višji kot leto prej pa so ostali tudi neobrestni prihodki. Ob še zelo nizkih neto oslabitvah in rezervacijah ostaja dobiček pred obdavčitvijo primerljiv s predlanskim,« so zapisali v mesečni informaciji o poslovanju bank.