Dobovec od srede naprej za elitni del lige prvakov

Petič v tem tekmovanju sodeluje tudi slovenski prvak Dobovec. Njegovi tekmeci bodo branilec naslova prvaka portugalski Sporting, francoski ACCS in kazahstanski Atyrau. Dobovec je prvič v elitnem klubskem tekmovanju igral v sezoni 2015/16, nato še v sezonah 2018/19 in 2019/20. Prejšnja sezona je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala v spremenjeni obliki, Dobovec pa je kot prvi slovenski futsalski klub sploh tekmoval na zaključnem turnirju, ki je bil v Zadru.

»Kar smo naredili v zadnji sezoni, je bilo fenomenalno. V evropski ligi prvakov smo naredili odličen rezultat tako za klub kot slovenski futsal,« je dejal trener Dobovca Kujtim Morina. Njegova ekipa novo sezono lige prvakov, ki se vrača v ustaljeni format, začenja kot sedma najboljša ekipa v Evropi. »Pred nami je zelo težka skupina, a verjamem v našo kakovost, da bomo pravi, ko bo treba, in da se uvrstimo v elitni del lige prvakov,« je za futsal.si povedal kapetan moštva Rok Mordej.

»Pričakovati je, da bo Sporting upravičil svojo vlogo in si do konca turnirja nabral devet točk, za ostali dve mesti pa smo tu mi, Francozi in Kazahstanci,« je še dejal Mordej in poudaril, da gre za zelo kakovostno skupino. »Sporting prihaja z osmimi oziroma devetimi igralci, ki so postali svetovni prvaki v Litvi. Francozi imajo ob Ricardinhu še tri Brazilce, najboljše francoske reprezentante in dva Maročana. Kazahstanski državni podprvak pa premore pet Brazilcev in še nekdanjega ruskega reprezentanta Aleksandra Fukina.«

Dvorana odprta za PCT-gledalce

Dodal je, da je lepo videti Dobovec med najboljšo evropsko deseterico na lestvici. »Smo pa glede na rang dobili precej zahtevno skupino,«je priznal Mordej.

Tekme si bo mogoče ogledati v živo ob izpolnjevanju PCT-pogoja ter upoštevanju veljavnih ukrepov in priporočil. Pred dvorano bo organizirano tudi hitro testiranje. V prodaji bodo dnevne vstopnice po osem evrov (za dve tekmi v istem dnevu). Vstopnice bo mogoče kupiti le na blagajni športne dvorane v Podčetrtku za tekoči dan. V elitni del bodo iz skupin od 1 do 4 napredovale po tri ekipe, iz drugega dela (skupine od 5 do 8) po ena. Skupaj bo tako v elitni del šlo 16 ekip, ta pa bo med 23. in 28. novembrom. Prvaki skupin elitnega dela, torej štiri ekipe, si bodo zagotovili vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022.

Dobovec je sicer letos praznoval 43. rojstni dan. V dosedanji zgodovini se lahko pohvali s po štirimi naslovi državnega prvaka in tremi pokalnimi lovorikami, dvakrat je dobil tudi superpokal. V ligi prvakov je vsakič, torej štirikrat, prišel vsaj med 16 najboljših ekip v Evropi. Doslej je v ligi prvakov odigral 21 tekem (13 zmag, 8 porazov). V prejšnji sezoni se je ekipa trenerja Kujtima Morine uvrstila na finalni turnir, med osem najboljših v Evropi, v četrtfinalu pa klonila proti kasnejšemu finalistu Barceloni.

Spored:

- sreda, 27. oktober:

17.30 Sporting CP – ACCS

20.00 Atyrau – Dobovec

- četrtek, 28. oktober:

17.30 Atyrau – Sporting CP

20.00 Dobovec – ACCS

- sobota, 30. oktober:

17.30 ACCS – Atyrau

20.00 Dobovec – Sporting CP