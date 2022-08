Katerih 7 vodstvenih veščin je bistvenih za uspeh podjetja?

Vsakdo je lahko postavljen v vodstveno vlogo, a biti dober in uspešen na tem položaju zahteva trdne vodstvene sposobnosti. Dobre vodstvene sposobnosti so na vrhu seznama kompetenc, na katere se morajo kadrovniki osredotočiti, ko zaposlujejo ljudi ali ko vodje spodbujajo vodje znotraj organizacije. Katerih je 7 bistvenih vodstvenih sposobnosti, ki odlikujejo dobrega vodjo v današnjem svetu?

Vzpostavljanje dobrih odnosov

Nekateri vodje bodo rekli, da odnosi na delovnem mestu niso temeljnega pomena. Toda, da bi zgradili bolj povezano in angažirano ekipo, se morajo odlični vodje naučiti veščin za vzpostavljanje dobrih delovnih odnosov na delovnem mestu.

Dobri delovni odnosi povečujejo zavzetost zaposlenih. Glede na Gallupovo meta analizo zavzetosti zaposlenih imajo poslovne enote z dobro zavzetostjo zaposlenih 41 odstotkov manj napak v kakovosti in 37 odstotkov manj odsotnosti z dela. Če je vaša ekipa zelo zavzeta in srečna na delovnem mestu, boste bolj spoštovani kot dober vodja.

Okretnost in prilagodljivost

V študiji, ki jo je izvedel Development Dimensions International, je na vrhu treh najpomembnejših vodstvenih lastnosti z 32 odstotki spodbujanja sprememb. Prilagodljivost je zagotovo ena najpomembnejših vodstvenih veščin, saj se je poslovno okolje nenehno spreminja, hitreje kot kdaj koli prej. Učinkovito vodstvo se mora znati prilagoditi spremembam, tudi če to pomeni, da dela iz svojega območja udobja.

Inovativnost in ustvarjalnost

Kaj je bilo potrebno, da je Apple postal vodilni v panogi računalniške in mobilne tehnologije? Izdelke so uvedli z inovacijami z mislijo na uporabnike, zaradi česar so bili njihovi pripomočki uporabniku prijaznejši, saj so našli kupci, ki so to želeli in bili pripravljeni plačati za njihove dražje izdelke.

Steve Jobs je vodil inovativnost in ustvarjalnost za Apple Inc., tako da je nenehno bil pred konkurenco, kar ga je verjetno naredilo za enega najvplivnejših voditeljev v tehnološki industriji doslej. V globalni študiji o ustvarjalnosti so ugotovitve pokazale, da je sprostitev ustvarjalnega potenciala ključna za gospodarsko in družbeno rast ter gonilna sila za vodilne.

Motivacija zaposlenih

V tesni povezavi z vzpostavljanjem odnosov je sposobnost motiviranja delovne ekipe, ki je enako pomembna kot ohranjanje visoke zavzetosti zaposlenih. Ena najučinkovitejših veščin vodenja je znanje, kako nenehno motivirati zaposlene, ne glede na njihovo stopnjo angažiranosti.

Greatify opozarja na študijo, ki jo je izvedlo podjetje Interact na 1000 zaposlenih v ZDA, ki je navedla, da je številka 1 pritožba zaposlenih (63 odstotkov) v zvezi s svojimi vodji pomanjkanje spoštovanja, in nasprotno, ko vodje cenijo njihov prispevek, se njihova angažiranost poveča za 60 odstotkov. V drugi študiji Westminster Collegea je bilo ugotovljeno, da je dvig morale najbolj priljubljena (32 odstotkov) motivacijska tehnika zaposlenih. Če zaposleni niso motivirani, je podjetje negativno prizadeto s (finančno) z odsotnostjo z dela, izčrpanostjo zaposlenih in nizko produktivnostjo.

Učinkovito odločanje

Vodja ves čas sprejema odločitve. Kritične odločitve, ki vplivajo na organizacijo v velikem obsegu, morajo biti razumne, racionalne in trdne, saj so odločilne za uspeh vodje in potencialno za uspeh vaše organizacije.

Dober vodja se odllikuje tudi po učinkovitem in hitrem odločanju. Foto: Voranc Vogel/Delo

Obvladovanje konfliktov

Po podatkih Ameriškega združenja za management manager porabi vsaj 24 odstotkov svojega časa za obvladovanje konfliktov. Konflikt se lahko zgodi na številnih poslovnih področjih in se šteje za vsako težavo med dvema ali več posamezniki, ki lahko potencialno moti delo. Konflikt v poslu lahko preseže delovno mesto, saj lahko vključuje stranke, dobavitelje in celo konkurente.

Ko pride do konflikta, mora biti učinkovit vodja sposoben vskočiti in rešiti ali vsaj omiliti konflikt, preden negativno vpliva na posel. Učinkovito vodenje pomeni, sposobnost prepoznavanja konfliktov in predvidevanje, kako jih rešiti.

Pogajanja

Pomembna vodstvena lastnost se izkaže tudi pri pogajanjih, ki so proces, kjer se dve strani z različnimi interesi zbereta in se medsebojno dogovorita o tem, kakšen naj bo izid. Dobra pogajanja so lahko koristna za organizacijo, saj bodo vzpostavila boljše odnose. Prav tako bodo pomagala najti najboljšo dolgoročno rešitev, ki jo bosta kar najbolje izkoristili dve različni strani. Učinkovit vodja je dobro seznanjen s svojim pogajalskim slogom, če želi organizacijo premakniti naprej.