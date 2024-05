Ladja Borkum bo v Kopru pristala, iztovorila, kar ima iztovoriti, in odplula

V nadaljevanju preberite:

Tovorna ladja Borkum, ki naj bi po trditvah nekaterih pro palestinskih organizacij prevažala orožje za Izrael, bo predvidoma jutri zjutraj pristala v Kopru in nemoteno iztovorila, kar mora iztovoriti v Kopru, država pa nima nobene pravne podlage, da bi v ta tovor posegala, so pojasnili na Upravi za pomorstvo. »Tovor gre na Češko in nima nobene zveze z Izraelom,« je bil jasen Vojko Volk, državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.​