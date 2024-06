T-2 odslej z nacionalnim mobilnim gostovanjem pri A1

Družba T-2 je za nacionalno mobilno gostovanje podpisala pogodbo z operaterjem A1 za naslednje petletno obdobje. Za naročnike T-2 prehod k drugemu nacionalnemu mobilnemu ponudniku pomeni višjo kakovost mobilnih storitev z dostopom do tehnologije 5G in VoLTE, ob boljšem delovanju storitve pa se bo s hitrejšim in zmogljivejšim podatkovnim prenosom izboljšala tudi njihova uporabniška izkušnja, so sporočili iz T2.