Manager leta 2024 je Marko Lukić

Je poslovni voditelj, ki pri besedah pritiska na zavoro in pri dejanjih dodaja plin. Ker je prepričan, da so poslovni voditelji uspešnejši, če ne govorijo veliko, ampak se izkažejo in dokažejo z dejanji. Marko Lukić, že polnih 15 let direktor mariborskega lesnograditelja Lumar IG. Poslovni voditelj, ki v nobeni oviri ne vidi problema, ker pravi, da problemov ni. So samo izzivi. In med njimi išče predvsem drugačne in nove. Ti mu pomagajo do osebne rasti in rasti podjetja. Pa tudi, da je vselej korak pred drugimi. Z inovativnimi idejami. Je načelen, natančen, iskren, zna poslušati in slišati, tako ga opisujejo zaposleni v podjetju Lumar, in ima neverjetno energijo, s katero je podjetje popeljal do v svetu priznanega »trendsetterja« (narekovalca smernic) lesenih nizkoenergijskih hiš. O njegovem uspehu so zgovorne tako poslovne številke kot priznanja, nagrade, certifikati, so sporočili iz Združenja Manger.