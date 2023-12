Melanie Seier Larsen: Samovšečnost slovenskih liderjev je nevarna

Managerka in generalna direktorica ter partnerica v Boston Consulting Group Melanie Seier Larsen je bila rojena v Nemčiji takrat jugoslovanskima gasterbejterjema, zato je danes ponosna, da danes ona svetuje najboljšim nemškim podjetjem. »Naredila sem 360-stopinjski okrog, in to da svetujem najboljšim nemškim in ostalim svetovno priznanim podjetjem, je velikanski uspeh, na katerega sem zelo ponosna«, pravi Melanie Seier Larsen.

Posel doživljam kot videoigrico

Melanie ne secira mikro detajlov in ovir, napak in težav, ampak veliko raje posel doživlja kot videoigrico, kjer igralca motivirajo k igri vselej novi izzivi in prehajanja na vse višje ravni. »Ne ustavljam se,« pravi Melanie Seier Larsen in nadaljuje »vselej me zanima, kaj sledi, in zato grem vsak dan naprej, višje, in dlje.«.

K temu je ne motivirata želja po prepoznavnosti in slavi, niti ne bogastvo, ampak močno notranje vodilo po pomoči. »Ko pomagam podjetjem ali državam, na posreden način pomagam vsem ljudem, saj si zaslužijo delovanje v zdravih podjetjih in življenje v blaginji«.

Slovenski liderji uživajo pet minut slave in kot taki niso idol talentom

Melanie Seier Larsen vodi BCG v regiji JVE in ima več kot 20 let izkušenj na področju svetovanja pri upravljanju. Njen glavni poudarek so teme razvoja ljudi in organizacij, potrošniško blago in maloprodaja, njena strast pa enakosti spolov in vloga žensk v družbi. »Sram me je, ko vidim, kako naša družba nazaduje kljub izjemno študiranim in izjemnim ženskam, ki jih puščamo v ozadju, namesto da bi jim dali krila. Še več: sram me je, da so v zadnjih letih ženske v slovenski družbi žrtve vse večjega nasilja, kar je še vedno tabu«.

Kot aktivna zagovornica večje vloge žensk v družbi in uravnotežene zastopanosti spolov na mestih odločanja in članica nadzornega sveta W.I.N, največje svetovne organizacije, ki združuje izjemne voditeljice z različnih področij, ki razpravljajo o enakosti in uravnoteženi zastopanosti spolov verjame, da bi bil svet z več spolne enakosti mnogo lepši in uspešnejši.

Sram me je zaradi nasilja nad ženskami, ki je v porastu

Melanie Seier Larsen je lucidna, profesionalna in brez dlake na jeziku. V podcastu Supermoč poda veliko apelov in napotkov za boljšo kondicijo ne le podjetij, slovenske ekonomije, temveč tudi družbe na splošno. Pri tem pa izpostavi velikanski neizkoriščen prostor, ki še vedno čaka na večjo zastopanost in vlogo žensk v družbi. Naša gostja ne pozabi opozoriti, da je v slovenskem menedžmentu pogosto prisotna samovščenost: »Samovščečnost slovenskih liderjev je nevarna, saj jih nove generacije talentov ne bodo tolerirali. Mladim se bo zdela ta samovšečnost in aroganca brez veze in za njih ne bodo vzor, zato bodo odšli iz podjetja, iz Slovenije«.

Seveda pa ostro in brezkompromisno obsodi nasilje nad ženskami, ki je še vedno kot družbeni problem premalokrat naslovljen in obravnavan. »Sram je«, pravi Melanie Seier Larsen, »da je toliko nasilja v naši družbi in veste, zame je moški, ki dvigne nad žensko roko, ne glede na njegov status, gmotno stanje, izobrazbo ali nagrade, čista nula!«.

Toplo priporočam poslušanje pomenljivega pripovedi naše gostje v podcastu Supermoč, ki poda odlično »diagnozo« zeitgeista v Sloveniji in ponudi tudi »zdravilo«.