Mercator ima nova člana uprave

S sklepom Fortenova Grupe kot skupščine in edine lastnice družbe Mercator, se poslovodstvu Mercatorja pridružujeta nova člana Hrvoje Bošnjak in Tomislav Kramarić, svoj mandat pa zaključujeta Draga Cukjati in Igor Mamuza. Novi član Mercatorjevega poslovodstva za finance Hrvoje Bošnjak postaja dosedanji direktor kontrolinga Fortenova Groupe, medtem ko Tomislav Kramarić, dosedanji član Konzumove uprave za maloprodajo, postaja član Mercatorjevega poslovodstva za maloprodajo. Draga Cukjati in Igor Mamuza zapuščata družbo Mercator.

