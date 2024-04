Na Tirolskem snežni plaz zasul več ljudi

Na avstrijskem Tirolskem se je v dolini Ötz sprožil snežni plaz, ki je po ugotovitvah policije zasul najmanj 18 ljudi, štiri jim je že uspelo rešiti žive. Točnih informacij, koliko ljudi je plaz zasul, sicer nimajo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Iskalno akcijo so morali začasno prekiniti, saj so s tem prožili dodatne plazove. Reševalne ekipe so sicer trenutno na plazišču, a zaradi hude nevarnosti novih plazov razmišljajo, da bi jih umaknili.

Plaz se je sprožil na pristopu proti koči Martin Busch, ki leži na 2501 metru nadmorske višine.

Na Tirolskem danes sicer velja relativno nizka, druga stopnja opozorila za plazove na petstopenjski lestvici. Kljub temu so strokovnjaki opozarjali na možnost spontano sproženih in drsečih snežnih plazov. Nevarnost proženja plazov naj bi se povečala z naraščanjem temperatur in sončne svetlobe čez dan, zlasti na zelo strmih pobočjih.