Na Vrhu nad Želimljami medved napadel sprehajalca

V kraju Vrh nad Želimljami v Občini Škofljica je v jutranjih urah medved napadel sprehajalca s psom. Napadeni na srečo ni utrpel hujših poškodb, medved se je po dogodku umaknil, so prek spletne strani sporočili z Občine Škofljica. Ta je o dogodku obvestila Lovsko družino Škofljica in ministrstvo za naravne vire in prostor.

Medved je sprehajalca presenetil na območju, kjer je potekala sečnja dreves, so še navedli na občini, ki občane in ostale obiskovalce ponovno opozarja, naj uporabljajo utečene sprehajalne poti, če imajo poleg psa, pa naj bo ta privezan.

Po poročanju portala 24ur.com so policisti obvestilo o napadu medveda v okolici Želimelj prejeli okoli 7.30. Medved je napadel moškega, ki je bil s psom in še eno osebo na sprehodu v gozdu. Po informacijah 24ur.com je medved moškega ugriznil v nogo, sicer pa ni življenjsko ogrožen.

Vse, ki se gibljejo na območjih, kjer je prisoten medved, Občina Škofljica za več informacij o ravnanju usmerja na spletno zloženko z naslovom Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda.

Prejšnji teden v torek, 18. aprila, so na cesti med Škofljico in Turjakom obravnavali dva primera trka osebnega avtomobila v medveda. Eden je poginil, drugi pa je preživel in pobegnil v gozd. Policisti so ob tem ponovno pozvali ljudi k previdnosti, če pridejo v stik z medvedom.