NLB izdala za pol milijarde evrov obvenic

NLB je z zaključkom prodaje novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL, znova zaznamovala uspešen dan na kapitalskih trgih. Transakcija je bila zelo dobro sprejeta, knjiga naročil pa je hitro rasla. Vlagatelji so oddali za 1,4 milijarde evrov naročil. V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.

Obveznice bodo predvidoma izdane 29. maja 2024, v izplačilo bodo dospele 29. maja 2030, pri čemer bo izdajatelj imel možnost predčasnega izplačila 29. maja 2029 (struktura 6NC5). Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 4,5 odstotka letno.