Orožje, orožje in orožje

V nadaljevanju preberite:

Vodja ukrajinske diplomacije Dmitro Kuleba je na zasedanju zunanjih ministrov Nata jasno povedal, da za uspešno obrambo države pred rusko agresijo potrebujejo predvsem več orožja. Države Nata so Ukrajini že pomagali, rezultati so vidni na bojišču in kmalu naj bi dobili še več sistemov. Kako bodo zastavljeni prihodnji odnosi z Rusijo, bodo zapisali v nov strateški koncept Nata, ki bo potrjen na vrhu zavezništva junija v Madridu. Prvič se bodo v njem ukvarjali s tam, »kako rastoč vpliv Kitajske in njena politika prisile vplivata na našo varnost«.