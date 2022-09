Osmi krog sankcij proti Moskvi

V nadaljevanju preberite:

V Evropski uniji, kot so soglasno poudarili, je odločitev Vladimirja­ Putina za mobilizacijo Rusov za vojno v Ukrajini znamenje njegove šibkosti. Napoved izvedbe »referendumov« na delih ukrajinskega ozemlja, načrti za njihovo priključitev Rusiji in jedrske grožnje so obravnavani kot nadaljnje zaostrovanje. Zato v Uniji pripravljajo teren za nov sveženj sankcij.