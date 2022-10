Podpisana skupna izjava za boj proti prevaram

V okviru priprav na mednarodni teden ozaveščanja o prevarah je bila danes že četrto leto zapored podpisna slovesnost kot potrditev sodelovanja v skupnem boju proti korupciji in prevaram. V svetu vsako leto pod okriljem največje svetovne organizacije za boj proti finančnim prevaram ACFE v novembru poteka Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, ki osvetljuje finančne prevare, ki posameznike, davkoplačevalce, podjetja in skupnosti vsako leto stanejo na milijarde evrov. Posebno pozornost se posveča obravnavi finančnega kriminala, pranja denarja in razvoju finančne forenzike. Dogodek je v Sloveniji od leta 2019 koordiniral Deloitte Slovenija, letos pa je po dogovoru s partnerji koordinacijo prevzela Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Med podpisniki izjave je tudi Časopisna hiša Delo.