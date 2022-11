Policisti opozarjajo na prepoved vožnje pod vplivom alkohola

Policisti v času martinovanj vse udeležence cestnega prometa znova opozarjajo, da alkohol nikakor ne sodi v promet. Kljub številnim opozorilom pa nekateri v avto še vedno sedejo pod vplivom alkohola. Celjski policisti so tako v petek obravnavali kar nekaj primerov alkoholiziranih voznikov.

Kot so danes sporočili s celjske policijske uprave, so v petkovih večernih urah na območju Laškega obravnavali voznika osebnega vozila, ki je imel v krvi dobri dve promili alkohola. Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje.

1,8 promila alkohola v krvi pa je imel voznik, ki so ga ustavili v Celju. Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu zasegli še vozilo.

Dobro promilo in pol alkohola v krvi je imela voznica, ki so jo ustavili na mozirskem območju. V vseh treh primerih sledi obdolžilni predlog.

Promilo in pol alkohola v krvi pa je imel tudi voznik, ki so ga ustavili na območju Vuhreda.

Po navedbah celjskih policistiov je vožnja pod vplivom alkohola v zadnjih letih botrovala skoraj polovici najhujših primerov prometnih nesreč.