Pomembno istrsko podjetje dobiva novega lastnika

Prodaja podjetij iz agrarnega segmenta skupine Fortenova se nadaljuje. Iz dobro obveščenih krogov smo izvedeli, da Badel 1862, največji proizvajalec alkoholnih pijač in vina na Hrvaškem, prevzema Agrolaguno in da je posel sklenjen. Cene prevzema nismo izvedeli, poznavalci pa neuradno ocenjujejo, da bi, sodeč po hrvaških razmerah, lahko znašala šest- do osemkratnik EBITDA, torej od 12 do 16 milijonov evrov, z opombo, da bi morala biti bliže spodnji meji, ker so prevzemni večkratniki v kmetijstvu nižji.