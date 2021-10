Preprosto Največji

V nadaljevanju preberite:

Verjetno nič ne pretiravamo, če rečemo, da se med poznavalci boksa in tudi ljubitelji tega športa večina strinja, da je bil samo eden The Greatest (Največji), kar je bil tudi njegov vzdevek. A Mohamed Ali spada med največje legende sveta športa tudi zaradi kontroverznega življenja zunaj ringa. Bil je zagret zagovornik enakopravnosti črncev v ZDA, eden najbolj znanih prestopnikov v islam, nasprotnik vietnamske vojne in je po koncu boksarske poti odkrito spregovoril o parkinsonovem sindromu, s katerim se je potem boril do konca življenja.