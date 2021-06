Princ Harry naj bo navaden državljan

New York Timesa.



Pred dnevi je lady Colin Campbell zagnala spletno peticijo, naj princ prosi kraljico, da začasno ukine njegov kraljevi naziv. Foto Shutterstock, Reuters

Tudi kraljevo osebje?

Princ Harry z ženo Meghan v Westminstrski opatiji marca lani, ko sta končala kraljeve obveznosti. FOTO: Henry Nicholls/ Reuters

Nazivi in dolžnosti ​Princ Harry in Meghan Markle sta uradne kraljeve dolžnosti končala konec lanskega marca, od tedaj ne moreta več zastopati kraljice in monarhije niti opravljati kraljevih dolžnosti in obiskov, kraljica jima je februarja letos odvzela še preostale nazive in pokroviteljstva nad dobrodelnimi dejavnostmi, še vedno pa nosita naziva vojvoda in vojvodinja Susseška.

Kraljeva biografinja dvomljivega slovesa lady, znana tudi po sodelovanju v lahkotnih televizijskih žanrih, je zagnala spletno peticijo, s katero poziva britanskega, naj se odreče še kraljevemu nazivu. Njeni zamisli je pritrdilo že več kot 49.000 podpisnikov. Tako bi lahko uresničeval svoja prepričanja brez posledic zanj, za britansko monarhijo in Britance, je prepričana pobudnica.Enainsedemdesetletna lady Colin Campbell je napisala že osem knjig o članih britanske kraljeve družine, a so jih, še zlasti tisto o kraljici materi, resnejši biografi oziroma zgodovinarji označili za bizarne in polne nesmislov, avtorici pa pripisali bujno domišljijo. Lani je izdala »resnično zgodbo« prav o Susseških Meghan and Harry: The Real Story, biografija princese Diane Diana in Private: The Princess Nobody Knows pa se je leta 1992 zavihtela celo na seznam knjižnih uspešnicPred dnevi je zagnala spletno peticijo, naj princ Harry prosi kraljico, da začasno ukine njegov kraljevi naslov. Menda je govorila z mnogimi ljudmi, ki menijo, da bi bilo to prav in da je to tudi najboljša rešitev za vse. »Harry bo kot navaden državljan brez kraljevega položaja, sloga ali naslova lahko živel v skladu z osebnimi prepričanji, kakor imajo pravico drugi državljani, ne da bi s tem škodoval monarhiji ali razmerjem med prijateljskimi silami. Tako bo lahko svobodno artikuliral prepričanja, ne glede na to, kako sporna so, brez napadov, ki pa so neizogibni, dokler ima kraljevi status,« navaja opis peticije, objavljene na portalu change.org, kjer zbiranje podpisov lahko začne kdorkoli. Po njenem videnju kraljevega statusa vojvoda po megxitu sploh ne potrebuje, saj že tako dobiva veliko publicitete in pozornosti.Britanski časnik Independent je že po nastopu princa Harryja v podkastu ameriškega voditeljaArmchair Expert pred dvema tednoma, sicer s sklicevanjem na tabloid Mail on Sunday, poročal, da naj bi starejši kraljevi pribočniki iz Buckinghamske palače kraljevi par pozvali, naj se odreče kraljevemu nazivu. Harry je bil v pogovoru kritičen do vzgoje, kakršno so prakticirali njegov oče,, pa tudi njegovi stari staršiinMed drugim je dejal, da sta ga življenje v kraljevi družini, ki ga je označil za podobno mešanici med Trumanovim šovom in živalskim vrtom, in pretirana medijska izpostavljenost dolgo motila, zato se je že pri dvajsetih hotel umakniti. Takrat je odpor kazal z norenjem na zabavah in poskusi upiranja strogemu življenju v kraljevi družini, obenem pa je že razmišljal, da noče te »službe«, ki je uničila življenje njegove mame. Povrhu vsega je delil sodbe o ameriški ustavi in s tem razburil še poslušalce na drugi strani Atlantika. »Ne želim načenjati pogovora o tem, saj gre za veliko temo, o kateri ne vem veliko, kajti v Ameriki sem šele kratek čas. A prvi amandma za silo razumem in mislim, da je nor,« je izjavil.Sicer pa princu Harryju, ki živi v Montecitu v Kaliforniji z ženo, sinom, kmalu se jim bo pridružila še hči oziroma sestrica – ta naj bi po pisanju Newsweeka nosila naziv lady –, priljubljenost pri rojakih Britancih pada predvsem od marčnega intervjuja z, v katerem sta britansko kraljevo družino med drugim obsodila rasizma. Od tedaj se zamera le še veča, saj je Harry v drugih nastopih razkril še marsikatere podrobnosti z dvora.A časnik Guardian poroča o odkritju dokumenta iz leta 1968, v katerem je kraljičin glavni finančnik obvestil osebje, da »ni v navadi, da imenujejo priseljence ali tujce drugih ras« na pisarniške položaje v kraljevem gospodinjstvu, bilo pa jim je dovoljeno opravljati hišne posle.Ni jasno, kdaj se je praksa končala, iz Buckinghamske palače pa so le odgovorili, da so bili pripadniki etničnih manjšin po njihovih zabeležkah pri njih zaposleni v 90. letih, prej pa da niso vodili evidenc o poreklu zaposlenih. Kot poroča Guardian, bo objava gotovo sprožila nove debate.