Rast izdatkov za zdravila

Najdražje zdravilo na svetu, namenjeno zdravljenju spinalne mišične atrofije, katerega odmerek stane skoraj dva milijona evrov, se od 1. januarja letos v celoti financira iz zdravstvene blagajne. To pa ni edino drago zdravilo, ki ga krije ZZZS.

Eno od njih je tudi Spinraza, prav tako namenjeno zdravljenju spinalne mišične atrofije. Za odmerek tega zdravila je treba odšteti 70.000. Pacient na leto prejme štiri odmerke, kar pomeni približno 280.000 evrov. Skoraj toliko znaša tudi cena enega odmerka zdravila Kymrah v Sloveniji.

Podatki o izdatkih za vsa zdravila v Sloveniji kažejo, da so ti iz leta v leto višji, povečuje se tudi delež izdatkov za draga zdravila v primerjavi z vsemi izdatki za preostala zdravila. Leta 2012 je bil ta delež 21 odstotkov, zdaj je že 39. Na ZZZS ugotavljajo, da gre razvoj v smeri ambulantnega zdravljenja z vse več in vse dražjimi zdravili, da se podaljšujeta čas zdravljenja in preživetje bolnikov, izboljšuje pa se tudi njihova kakovost življenja.