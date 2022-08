Še dobro, da se bo eurobasket začel šele v četrtek

V nadaljevanju preberite:

Nemoč slovenskih košarkarjev na nedeljskem gostovanju v Münchnu še vedno odmeva. Pred začetkom evropskega prvenstva si v vseh reprezentancah ogledujejo posnetek tekme do zadnjih podobnosti in iščejo skrivnosti nemškega recepta. To še posebej velja za Litovce, ki se bodo v četrtek kot prvi pomerili z branilci šampionskega naslova v Kölnu, saj se jim želijo oddolžiti za lanski poraz v Kaunasu v kvalifikacijah za olimpijske igre, letos poleti pa so še vedno neporaženi. A hkrati dobro vedo, da bo verjetno več odvisno od Luke Dončića in Gorana Dragića & Co. kot od njihovega načrta.

V slovenskem moštvu je osem članov zlate zasedbe z zadnjega EP in deseterica z lanskih OI, kaj še ne deluje? Katere težave so udarile na plano ob vidnem pomanjkanju energije? Zakaj bode v oči neuravnoteženost med 12 izbranci selektorja? Kako je svojo odločitev pojasnil Aleksander Sekulić? Kakšen je položaj Slovenije po osmih nastopih v kvalifikacijah za SP?