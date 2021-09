Skupna ponudba Mikrocopa in Adacte

»Številne zavarovalnice še vedno uporabljajo starejše sisteme,« pavi Ninoslav Đorđević. FOTO: Adacta

Podjetji Mikrocop in Adacta sta z novim partnerstvom sklenili sodelovanje, s katerim združujeta znanje in izkušnje s področja digitalnih rešitev v zavarovalništvu. Z rešitvama InDoc Edge in AdInsure se tako finančnim organizacijam odpira priložnost za optimizacijo, avtomatizacije in digitalizacije tako notranjih poslovnih procesov kot tistih, usmerjenih h končnim strankam, s čimer lahko izboljšajo interno organizacijo in dvignejo raven uporabniške izkušnje.»Številne zavarovalnice še vedno uporabljajo starejše sisteme, ki organizacijam preprečujejo, da v središče poslovnega modela postavijo tako stranke kot tudi uporabnike. AdInsure je sodobna platforma, digitalna podlaga za zavarovalnice vseh velikosti, ne glede na specializacijo, in jim omogoča, da ostanejo v koraku s spremembami, delajo pametneje ter hitreje predstavljajo nove produkte. Partnerstvo s podjetjem Mikrocop našim naročnikom omogoča dostop do vrhunskih funkcionalnosti rešitve InDoc Edge in dodatnih možnosti, da AdInsure prilagodijo svojim potrebam,« je o partnerstvu povedal Ninoslav Đorđević, izvršni direktor v Adacti.Mikrocopova platforma za upravljanje informacij InDoc Edge bo platformo AdInsure dopolnjevala na področju celovitega upravljanja dokumentov in elektronskega podpisovanja ter s certificirano zakonsko skladno dolgoročno hrambo. Kombinacija obeh rešitev bo naročnikom omogočila hitrejši, bolj skladen in varnejši prehod v digitalno poslovanje. »Pospešek digitalizacije je organizacije spodbudil, da naredijo korak naprej tudi v podpornih internih postopkih. S funkcionalnostmi rešitve InDoc Edge za digitalizacijo navznoter, e-podpisovanje in učinkovito dokumentno poslovanje bomo s skupnim nastopom z Adacto strankam omogočili še boljšo digitalno izkušnjo in večjo optimizacijo poslovanja, hkrati pa s komplementarnostjo rešitev InDoc Edge in AdInsure širimo poslovne koristi za stranke in zvišujemo raven celovitosti ponudbe,« je dejala Tjaša Poljšak, direktorica prodaje in trženja v Mikrocopu.