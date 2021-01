Organizacijska kultura je v teh razmerah ključna

Za letos v načrtu 60 novih zaposlitev

Vse je enako, le družijo se po spletu

Vloga kadrovske službe se je z delom od doma precej spremenila. Neprestano zbira informacije od zaposlenih ter iniciative prilagaja potrebam, pojasnjuje Valerija Marenče. FOTO: Žiga Intihar

Zaposlene spodbujajo k inoviranju

Vloga kadrovske službe se je z delom od doma zelo spremenila.

Boj za talente je v krizi zaradi koronavirusa dobil novo razsežnost. Kjer je delo od doma postalo norma, se je bazen potencialnih novih kadrov močno povečal, saj ni več pomembno, ali zaposleni delo opravlja iz sosednje ulice ali pa z druge celine. Hkrati pa to od podjetij zahteva še več truda, da zaposlene zadržijo.»Večina naših kandidatov išče stabilnost in zanesljivost, razgibano ter zanimivo delo, v katerem lahko najdejo vedno nove izzive in možnosti za karierni razvoj, tudi delo na mednarodnih projektih, sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij, metodologij in inovacij. Zelo pomembna je organizacijska kultura, ki pa ima pri zadrževanju kadrov ključno vlogo,« so pojasnili v ljubljanski družbi Adacta, vodilni mednarodni ponudnici programske opreme za zavarovalniško industrijo. Posel temelji na digitalizaciji zavarovalniških procesov in povečanju njihovih digitalnih zmogljivosti.Ob več kot 300 sodelavcih v Sloveniji in še petih evropskih državah letos načrtujejo kar 60 novih zaposlitev. Ključni profili zaposlenih so povezani z razvojem in implementacijo lastne programske opreme. To so razvijalci, zaposleni v zagotavljanju kakovosti, razvojni inženirji, poslovni informatiki, projektni vodje in poslovni analitiki/svetovalci, kot na primer finančniki, aktuarji in ekonomisti z izkušnjami v zavarovalništvu. Zaposlujejo pa tudi v produktnem menedžmentu, prodaji, marketingu in razvoju poslovanja.Kot poudarja, vodja kadrovske službe, je tekma za izkušene kadre vedno ostra, prav tako se zavedajo, da je tolikšna rast izziv za katero koli podjetje. A v podjetju verjamejo v svojo konkurenčnost na trgu dela, saj delajo zanimive stvari za vodilne zavarovalnice doma in v tujini. Zavarovalnice s pomočjo njihove platforme sklepajo tudi police za rakete in hišne ljubljenčke. »Z vidika procesov zaposlovanja smo se dobro pripravili. Zaposlenim pa omogočamo celo paleto prednosti, vključno z delom na daljavo,« pravijo v družbi, prepričani, da odnosi in posluh za zaposlene pomembno krojijo ne samo delovno uspešnost, ampak tudi zanimanje najboljših kadrov za podjetje.Prehod na delo od doma, ki so ga v Adacti uvedli že malo pred spomladansko razglasitvijo epidemije, sploh ni bil vprašanje. Informacijski sistem jim je to omogočal že prej, kljub vsemu je IT-oddelek imel kar nekaj dela, na primer z vidika kibernetske varnosti, ne nazadnje se je čez noč povečalo število lokacij, na katerih zaposleni delajo, za skoraj 4300 odstotkov. Ekipe so se zelo hitro ujele, tako da že maja ni bilo več opaziti te spremembe. Vse, kar je drugače, je to, da se s sodelavci ne srečujemo v živo, pravijo.»Delo od doma ne pomeni nujno odtujenosti med zaposlenimi, recept je, da so povezani in vpleteni. Ekipe sodelavcev so bile zelo ustvarjalne pri iskanju načinov, kako ohranjati stike. Nekateri se prek videopovezav srečujejo ob popoldanski kavici, drugi igrajo igre, skupaj delajo jogo. To druženje je običajno omejeno na time, hoteli smo, da vsak najde nekaj zase.Vzpostavili smo tudi zabavni komunikacijski kanal, kjer lahko zaposleni iz vseh sedmih enot po Evropi objavljajo fotografije svojih delovnih kotičkov, hišnih ljubljenčkov, vsak teden organiziramo izziv za zaposlene, v delovni čas smo vključili tuditelovadbo dvakrat na teden. Vse z namenom, da zaposleni ostanejo povezani in se spoznajo še na drugačen način,« opisuje Valerija Marenče in dodaja, da kljub vsemu pogrešajo osebni stik in družbo.Iniciative, ki pomagajo na novo zaposlenim, da se lažje vključijo v podjetje , na primer kosilo z direktorjem, so prilagodili tako, da hrano pošljejo na dom, srečanje pa poteka po videokonferenci. Roko nad vsem ima kadrovska služba – njena vloga se je precej spremenila. Neprestano zbirajo informacije od zaposlenih in dejavnosti ter iniciative prilagajajo potrebam.»Medsebojno smo postali še bolj empatični, sodelavcem smo omogočili fleksibilen urnik, se dogovorili za zamik rokov, ko je bilo to potrebno, svetovali vodjem, kako delati z ekipami na daljavo,« je naštela Valerija Marenče. Iniciative so se izkazale kot zelo pozitivne, tako da jih bodo večino obdržali tudi po zdravstveni krizi.Ampak da vse to lahko deluje, je potrebna neka podlaga – to so zadovoljni in zavzeti zaposleni. Verjamejo, da dobro ime podjetja izhaja iz njih, pri tem pa je ključna organizacijska kultura . Spodbujajo prijateljsko delovno okolje, odprtost vodstva, transparentnost in inovativnost, skrbijo za zdravo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.»S programom inovacij spodbujamo zaposlene pri ustvarjanju novih priložnosti, uvajanju novih idej, inovacij in tehnologij. To ne velja samo za delo v podjetju, ampak tudi pri njihovih osebnih ciljih. Zaposlenim to veliko pomeni, saj lahko tako soustvarjajo podjetje ali uresničujejo svoje osebne cilje, kot sta zavzemanje za varstvo okolja in dobrodelnost,« pravijo v Adacti, kjer je povprečna starost zaposlenega 34 let.Posebno pozornost namenjajo tudi prenosu znanj med sodelavci. Ekipe sestavljajo s premišljeno kombinacijo izkušenih ekspertov in tistih, ki šele vstopajo v svet tehnologije. Izobraževanja so nasploh zelo pomembna, so del kariernega načrta vsakega zaposlenega. Zaposleni se imajo možnost učiti jezike, udeležujejo se delavnic, konferenc doma in v tujini, izobraževanja in delavnice organizirajo tudi interno.Mentorstvo pa je najpomembnejši program za uvajanje začetnikov in na novo zaposlenih v že uigrane time. Temelji na spodbujanju strokovnega razvoja, učenju specifičnih spretnosti, postavljanju izzivov in dodeljevanju odgovornosti, podajanju rednih in konstruktivnih povratnih informacij, skozi vse to pa pomaga novim sodelavcem razumeti in sprejeti kulturo organizacije.