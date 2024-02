Število žrtev plazu na Filipinih narašča

Na Filipinih je ogromen zemeljski plaz, ki ga je sprožilo močno deževje pred dvema dnevoma, terjal najmanj enajst smrtnih žrtev, še vedno pogrešajo najmanj 110 ljudi, kar je precej več, kot so sprva domnevali. Reševalci se še vedno skušajo dokopati do morebitnih preživelih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Plaz se je sprožil v torek zvečer blizu rudnika zlata v kraju Maco v pokrajini Davao de Oro na otoku Mindanao. Pod seboj je pokopal rudarsko vas na goratem območju, zasul pa je tudi dva avtobusa z delavci iz rudnika, ki sta bila v tistem času v bližini.

Severovzhodni monsun in nizek tlak sta v južni filipinski regiji Mindanao od konca januarja prinesla obilne padavine, kar je po podatkih nacionalne agencije za nesreče povzročilo poplave in zemeljske plazove. V njih je umrlo najmanj 16 ljudi, več kot 812.000 ljudi je bilo prizadetih, vključno s skoraj 400.000, ki so morali zapustiti domove.