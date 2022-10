Termotehnika kupila podjetje Mago

Podjetje Termotehnika je na novinarski konferenci predstavila, kako je potekala rast podjetja Termotehnike v zadnjih letih ter najpomembnejšo pridobitev, to je združitev Termotehnike, d. o. o., in podjetja Mago, d. o. o., s čimer bosta povečali svoj tržni delež v Sloveniji. Termotehnika ima v Sloveniji štiri trgovine, so pa specialisti za kopalnice, ogrevanje, toplotno energijo in drugo. Tudi Mago, ki se ukvarja s sorodnim področjem, ima štiri poslovalnice.