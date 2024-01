V smetnjaku v Italiji našli živega novorojenčka

V smetnjaku v italijanskem kraju Villanova Canavese nedaleč od Torina so v soboto zvečer našli novorojenčka. Bil je v plastični vreči, skupaj s placento in popkovino. Zdravje dečka, ki so ga zdravniki poimenovali Lorenzo, kljub nizkim temperaturam ni ogroženo, poročajo italijanska tiskovna agencija Ansa.

Novorojenčka je našel 49-letni delavec, ki živi v bližini in je nameraval nekaj vreči v smetnjak. Ustavil ga je otroški jok. »Najprej sem mislil, da je mačka. Šele čez nekaj časa sem ugotovil, da je dojenček,« je povedal.

Po odkritju je poklical policijo, otroka pa so odpeljali v bolnišnico. Kasneje naj bi šel v posvojitev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Policija je odprla preiskavo o tem, kako se je novorojenček znašel v smeteh.