Varteks na predlog uprave v stečaj

Nekoč vodilna hrvaška modna in tekstilna družba Varteks, ki je znova v velikih finančnih težavah, gre v stečaj. V petek so soglasje k predlogu uprave za začetek stečajnega postopka podali nadzorniki, v ponedeljek pa so podporo takšnemu koraku izrekli tudi delavci.

Varteksov račun je blokiran že več kot 60 dni. Po 120 dnevih blokade zahtevo za začetek stečaja avtomatično poda finančna uprava, a bo uprava varaždinskega podjetja ob podpori nadzornega sveta in delavcev vlogo za stečaj vložila že zdaj, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina v soboto napovedal predsednik uprave Karlo Koprek.