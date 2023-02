Xi Jinping v Moskvo verjetno pride šele marca

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Vladimir Putin že pred mesecem in pol objavil, da bo kitajski predsednik Xi Jinping obiskal Moskvo, in to, kot je bilo rečeno, po vsej verjetnosti okoli obletnice začetka vojne v Ukrajini, v Pekingu za zdaj o tem molčijo. Je pa na poti v Rusijo Wang Yi, najvišji kitajski funkcionar, ki ima na skrbi zunanjo politiko. V Moskvo bo pripotoval 20. februarja. Za zdaj še ni jasno, ali bo to priprava na Xijev prihod, ali zgolj priložnost, da se vodstvo v Kremlju opozori, da je treba vojno nujno in čim prej končati.