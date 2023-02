Živimo v hladni vojni, pred tem si ne moremo zatiskati oči

V nadaljevanju preberite:

»Mnogi analitiki, tudi ukrajinske oblasti, so menili, da tako obsežne invazije in agresije na Ukrajino ne bo, vključno z menoj. Sam sem izhajal iz dveh predpostavk. Prva je bila, da Rusiji kopičenje orožja in tehnike ob mejah služi za druge cilje,« je za Sobotno prilogo povedal Denis Mancevič, dober poznavalec razmer na območju nekdanje Sovjetske zveze.

»Druga predpostavka je bila, da se Kremelj racionalno ne bo odločil za tako obsežno invazijo, ker v ozadju ni jasnih ciljev in ker Rusija za tako obsežno invazijo nima ustreznih sredstev, ekonomskih, vojaških, človeških itd. Izkazalo se je, da sta bili ti predpostavki napačni,« je še povedal Mancevič.

Kaj je v enem letu dosegla Rusija? So sankcije EU in drugih držav zalegle? Je sploh možna ustavitev vojne v kratkem? Kaj bo z obnovo Ukrajine?