Zaprtje razpisa za velike investicije zaradi porabe razpoložljivih sredstev

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji, obvešča javnost, da bo danes v Uradnem listu (št. 132/2022) objavila zaprtje razpisa zaradi porabe vseh razpoložljivih sredstev. Agencija je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij, zato je povečala višino razpoložljivih sredstev iz 88,5 milijona evrov na 95.472.627,02 evrov, s čimer je lahko odobrila sofinanciranje večjemu številu investicijskih projektov, in sicer iz predvidenih 59 na 63, so sporočil iz Spirit.