» Ah, kurc, živel sem pa le ... « Ne. Mnogo več

Umrl je Kostja Gatnik. Bil je med zadnjimi umetniki, ki so ustvarjali v stari Cukrarni. Sešil je slovensko moderno in 21. stoletje. Sešil je kontrakulturo poznih šestdesetih let in pankersko vrenje osemdesetih let 20. stoletja. Z Igorjem Vidmarjem sta odraščala v istem novogoriškem bloku. Kako se ga spominja, zakaj je pri njem naročal plakate za Novi rock, zakaj je uredil in za knjižno objavo pripravil Magno Purgo.

Ko je Kostja Gatnik leta 2010 dobil Prešernovo nagrado, je bila podelitev presežno ganljiva.