Ameriška elegija

Trditev, ki so jo ob poskusu atentata na Donalda Trumpa ponavljali mnogi, vključno z Joejem Bidnom, da v Združenih državah ni prostora za politično nasilje – predsednik je nekajkrat ponovil, da to, kar se je zgodilo, »nismo mi« –, zgodovina demantira. Politično motivirano nasilje je sestavni del Amerike od nastanka. Volitve so že od osemnajstega stoletja spodbujale spopade, čeprav so bile v zadnjih desetletjih oziroma do leta 2020 civilizirane. In tudi dejstvo, da senzacionalnih morilskih napadov ni bilo več kot štirideset let, ne pomeni, da se je politično nasilje zmanjšalo.