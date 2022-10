Benito in Liliana

V kolumni preberite:

Izbor novih predsednikov senata in poslanske zbornice je pokazal anomalijo italijanske skrajne desnice, ki ne zmore postati normalna, evropska. Lahko bi se zadržala, vendar se ni zmožna upreti svojim instinktom, takoj je morala pokazati, kdo ima glavno besedo, in izglasovala je najbolj ekstremni strankarski figuri, kar ju ima. Predsedujoči zgornjega doma italijanskega parlamenta je postal član Bratov Italije Ignazio La Russa, predsednik poslanske zbornice je Lorenzo Fontana iz stranke Liga. Če je to napoved mandata Giorgie Meloni – potem je zlovešča.

Od mrzkih prizorov iz rimskega parlamenta pa je odstopal eden. Tistih nekaj natančnih misli Liliane Segre, žive priče Auschwitza in dosmrtne senatorke, da je ustavo treba uporabljati in jo upoštevati, je bilo kot šivanka oster opomin novemu parlamentu.