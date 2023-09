Bikoborbe,vitezi in klovni

V nadaljevanju preberite:

Za Slovenijo se postavi vprašanje, kako je mogoče, da je njena demokracija v komaj treh desetletjih postala tako utrujena, politična debata pa tako neinovativna in tesnobna. Potem ko po državi pustoši lastninjenje vsega, kar je bilo nekoč družbeno, politični tempo zavezujoče narekuje predvsem ena oseba, ki se s svojo stranko izmenjuje na oblasti in v opoziciji. Učinki neproduktivne dialektike komunizma in protikomunizma so opustošili zametke politične kulture. Tam kakor da se je skrčila na metodo bikoborbe in napadanje vsake, četudi namišljene rdeče cunje.