Blaginje je več. Miru pa je, žal, manj

Pred petimi desetletji je bila ustanovljena Trilateralna komisija, organizacija, ki je povezovala ZDA, zahodno Evropo in Japonsko. Ustanovitelji Trilaterale so bili, med drugimi, finančnik David Rockefeller ter geopolitična stratega Zbigniew Brzezinski in Henry Kissinger. Člani organizacije se dobivajo na rednih letnih srečanjih.

Ste člani svetovne vlade v senci – tako vsaj teorije zarote označujejo Trilateralno komisijo.

Franjo Bobinac: Trilaterala ni organizacija, ki bi delovala v senci. Deluje javno. Nismo skriti. V Trilateralo smo povezani ljudje, ki želimo nekaj dobrega za ta svet, ki gre v povsem napačno smer. Skozi dialog iščemo rešitve. Dialog je osnova našega druženja.

Žiga Vavpotič: Kako lep bi bil svet, če bi ga lahko obvladovala ena skupina ljudi. V resnici je svet mnogo bolj kompleksen, nikakor ga ne more obvladovati ena skupina. Je pa Trilaterala gotovo zanimiva skupina ljudi, ki o svetu, zgodovini, sedanjosti ter prihodnosti veliko in poglobljeno razmišlja. Gre za stičišče ljudi, ki dvakrat na leto kakovostno debatirajo ...