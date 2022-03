Bowiejev človek z nacionalke

V Portretu tedna lahko preberete:

Marcel Štefančič, jr., je bil nekoč odličen nogometaš. Srečna okoliščina je, da zaradi dioptrije ni postal resen športnik. In za družbo je srečna okoliščina, da se je zdel kadrovskim komisijam filozofske fakultete in drugih članic univerze prenevaren. Ker ni bil zaprt v akademski akvarij, je postal javni intelektualec, filmski kritik, novinar, publicist s sto objavljenimi knjigami, urednik, tv voditelj. In potapljač z licenco CMAS.