Branje v letu samote

Zadnja desetletja se je zdelo, da branje zahtevnejših besedil izgublja bitko. Ne le televizija, ki je besedo nadomeščala s sliko, prišel je tudi internet in začel globinsko spreminjati naše bralne navade in sposobnost globinskega branja.



Neleto, leto temne samote, še kar traja – najmanj, kar morate nujno narediti, dokler so odprte knjigarne, je, da dopolnite domačo knjižnico. V vsakem primeru vam bo prišla prav.



Prve tedne karantene se je marsikdo bal samote, ki ga je čakala v tej nenavadni, novi obliki zaporništva, meništva. Mnogi znanci so na spletu objavljali spiske jezikov, ki se jih želijo naučiti, spletnih tečajev, na katere se želijo naročiti …, a izkazalo se je, da bodo to le za redke ustvarjalne samote.