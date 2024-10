Brati telesno energijo sočloveka

V nadaljevanju preberite:

Gledanje plesa v živo se zdi nekako čudežno. Telesa tečejo skozi prostor. Pojavljajo se vzorci in že hip zatem izginejo. Ta nenehno razvijajoči se svet telesnega izražanja je življenjska kri Wayna McGregorja, večkrat nagrajevanega britanskega koreografa in režiserja ter prejemnika odlikovanja poveljnika viteškega reda britanskega imperija (CBE).

»Človeška bitja stopamo v interakcijo tako, da beremo telesno energijo drugih človeških bitij, način gibanja, njihove podpise in odtise ob tem ... In koreografi počnemo prav to,« poudarja.

Wayne McGregor je koreograf in režiser. Napaja se v znanosti tehnologije, literaturi, slikarstvu in filmu. Njegovi drzni in nenavadni projekti so ne samo nagrajevani, ampak po vsem svetu zelo pričakovani in obiskani. V zadnjih treh desetletjih je razširil meje možnega v plesu – med drugimi je sodeloval z The Chemical Brothers, Thomom Yorkom, pri filmu med drugim tudi pri seriji uspešnih celovečercev o Harryju Potterju in z neštetimi profesionalnimi plesalci iz sveta klasičnega baleta ter sodobnega plesa. Iz prostora zna ustvariti nepredvidljivi živi performans.