Brez sodelovanja v turizmu ne bo prebojnih naložb

Idilične podobe zasneženih, v belo odetih smučišč so zadnja leta ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod v naši okolici žal vse bolj redke. Vse pogostejši so prizori blatnih rjavih pobočij, po katerih se vijejo beli trakovi prog iz tako imenovanega kompaktnega, po domače umetnega snega. Tudi letos ni bilo nič drugače, saj je bila zima precej skopa s snežnimi padavinami. A obrazi slovenskih žičničarjev letos niso tako zaskrbljeni, kot so bili lani. Vsaj del zime je prinesel dovolj nizke temperature, da so lahko uspešno umetno zasneževali proge in s tem rešili smučarsko sezono – vključno z nedavno končanimi počitnicami. Denar, ki so ga v zadnjih letih namenili za vlaganja v zasneževalne sisteme in drugo ponudbo, ki ni vezana le na zimo, je obrodil sadove, ki jih bodo lahko obirali tudi vso poletno sezono.

Zdi se, da so se slovenska turistična podjetja, ki so bila nemalokrat predmet lastniških manipulacij in slabega upravljanja, v zadnjih letih finančno opomogla in se po dolgem spanju tudi investicijsko prebudila. K temu so jih nedvomno delno spodbudili tudi državne subvencije in posojila SID banke, da so se od naložb, ki so se štele v nekaj tisočih evrov, opogumili za milijonska vlaganja.