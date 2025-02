Turizem na evropski ravni še vedno raste, v Sloveniji nadpovprečno

Evropska potovalna komisija (ETC) je izdala poročilo o turizmu v letu 2024. Ta je, ko poroča, v preteklem letu pokazal izjemno odpornost kljub gospodarskim pritiskom, geopolitični negotovosti in podnebnim dejavnikom.

V lanskem letu so se prihodi iz tujine povečali za 6,3 odstotka glede na raven iz leta 2019 in za 6,7 odstotka v primerjavi z letom 2023. Število prenočitev se je povečalo za 5,9 odstotka glede na leto 2019 in za 4,8 odstotka v primerjavi z lanskim letom. Višja je bila tudi potrošnja turistov. V letu 2024 so porabili 7,8 odstotka več kot v letu 2023, kar znaša 705 milijard evrov, pri čemer skoraj tri četrtine celotne porabe prihaja iz Zahodne Evrope. Kljub temu so se povečali stroški potovanj, kot posledica inflacije storitev in povečanega povpraševanja, kar je spodbudilo turiste, da vse pogosteje iščejo destinacije, ki predstavljajo dobro razmerje med ceno in kakovostjo.

Slovenija presega evropsko in mednarodno povprečje

Južna Evropa, ki je tradicionalno močna turistična destinacija, je v zadnjem četrtletju 2024 doživela upad. Države, kot so Portugalska, Srbija, Grčija in Črna gora, so v istem časovnem obdobju imele počasnejšo rast, pri čemer je Črna gora edina poročala o manj prihodih kot v letu 2023. Nasprotno je Islandija doživela izjemno rast, saj je število prihodov naraslo za kar 14 odstotkov v primerjavi z letom 2019.

Islandija je v letu 2024 doživela velik porast pri prihodu turistov, ki jih je med drugim privabil tudi polarni sij. FOTO: Meghana Sastry/Reuters

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (UN Tourism) je Slovenija že v letu 2023 dosegla enako raven turizma kot pred pandemijo, v letu 2024 pa je ponovno presegla globalno in evropsko povprečje z osemodstotno rastjo mednarodnih prihodov v primerjavi z letom 2019, je zapisano na spletni strani Slovenske turistične organizacije.

Negativni vpliv na evropski turizem predstavljajo predvsem ekstremni vremenski dogodki, kot so poplave, nevihte in snežni meteži. Letališča v Franciji, Nemčiji, Španiji in Združenem kraljestvu so se spoprijemala z zamudami in odpovedmi letov. Španska pokrajina Valencia je bila še posebej prizadeta zaradi hudih oktobrskih poplav, kar je povzročilo upočasnitev rasti prihodov turistov v novembru in decembru.

Kljub splošni uspešnosti v letu 2024 je večina evropskih držav opazila manjše število turistov iz azijskih držav v primerjavi s časom pred pandemijo. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Omejene povezave in vizumske zahteve so dodatno omejile dolga potovanja v Evropo, predvsem iz Azije in Združenih držav Amerike. Prihodov s Kitajske je bilo lani v povprečju 39,6 odstotka manj kot pred pandemijo. Kljub temu so nekatere evropske destinacije zaznale več prihodov iz ZDA, še posebej Turčija, Portugalska, Litva in Črna gora.

Evropski turizem odporen in prilagodljiv

Miguel Sanz, predsednik Evropske potovalne komisije, je ob objavi poročila dejal, da si bo moral evropski turizem v letu 2025 še naprej utirati pot skozi vse bolj zapleteno geopolitično in gospodarsko okolje. Kljub izzivom, kot so naraščajoči stroški za letalske karte in nastanitev, je evropski turistični sektor pokazal izjemno odpornost.

Sanz je izpostavil tudi pozitivne trende. Mednje spada čedalje večja osredotočenost na potovanja zunaj glavne sezone, še posebej v septembru in oktobru, kar pripomore k enakomernejši razporeditvi turističnega povpraševanja skozi vse leto.

Poročilo ETC jasno kaže, da je bil evropski turizem kljub številnim izzivom v letu 2024 uspešen. Rast v številu prihodov in prenočitev ter povečana poraba turistov nakazujeta na prilagodljivost in odpornost evropskega turističnega sektorja. Kljub temu bo za ohranitev uspešnosti tudi v prihodnosti potrebno strateško vlaganje v nove naložbe in prilagajanje spreminjajočim se razmeram.