Brezbrižnost do izkoriščanja

Zakaj po aferah, kakršna je v zadnjih tednih pretresla Slovenijo – o izkoriščanju pretežno tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea v Kozini –, kmalu spet pride do otopelosti, zatiskanja oči in celo glorifikacije nekaterih oblik izkoriščanja, ki jih recimo opazimo v visoki kulinariki ali proizvodnji lokalne hrane?

V dragih restavracijah obstajata dve vzporedni zgodbi. Ena je zgodba zunanjega blišča in uspeha, kjer nas zapeljujejo eleganca dekorja in postrežbe ter natančne razlage vseh sestavin, ki jih bomo zaužili na perfektno dekoriranem krožniku. Druga pa je zgodba o tem, kaj se dogaja v kuhinji, kako lastnik ravna z delavci, kako se do njih obnaša glavni kuhar in kakšno plačilo za delo dobivajo.

Po izmučenih delavcih že dolgo slovijo tudi visokotehnološka podjetja, kjer pa v zadnjem času prihaja do vrste uporov. Celo na Kitajskem. Ti upori so se okrepili v času pandemije, ko je zaradi izmučenosti po dolgem delovniku umrla delavka podjetja Pinduoduo.