Samske ženske so kot Bridget Jones, še vedno verjamejo v romantično ljubezen

Bridget je bila prva moderna komična junakinja, še veliko pred dekleti iz Seksa v mestu. Nekatere njene misli so danes že ponarodele, recimo, da si vsi zaslužijo drugo priložnost, razen Hitlerja, ali pa njena teorija, da so homoseksualci in samske ženske pri tridesetih naravni zavezniki; oboji so se že navadili na to, da so razočaranje za svoje starše in da jih družba dojema kot čudake.

Na začetku je bila kolumna. Helen Fielding je februarja 1995, natanko pred tridesetimi leti, začela za časopis Independent pisati kolumne, ki so zvenele kot dnevniki nevrotične samske ženske pri tridesetih, ki vsak dan šteje kalorije, popite enote alkohola in pokajene cigarete, ne zna ravnati z videorekorderjem, ves čas opazuje svoj celulit in je nesrečna v ljubezni. Negotova je vase, dela v založništvu in ves čas ima težave. Ravno takrat so po televiziji predvajali nadaljevanko Prevzetnost in pristranost, zato je Fieldingova Jane Austen ukradla zaplet zgodbe in fatalnega moškega, gospoda Darcyja, in vse skupaj postavila v sodobni čas.