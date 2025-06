V nadaljevanju preberite:

Cesta je še danes svojevrsten politični in prostorski fenomen, ki ga v Evropi in po svetu težko zasledimo. Spomnimo se: Italija nam je odstopila del svojega ozemlja, na njem celo zgradila odsek ceste in nam ga dala v dolgoročno uporabo, s katero smo povezali dva (takrat) jugoslovanska ozemeljska roba na eni in drugi strani Sabotina.