ZDA, podobo kot nekoč rimski imperij, propadajo, verjetno celo nepovratno

Ameriški predsednik Donald Trump je poosebljenje vseh razlogov, zakaj je v svetu, posebej v malih državah, kakršna je Slovenija, treba okrepiti boj za javni prostor, spet podpreti humanistične vrednote in se zavzeti za novo svetovno ureditev, ki bo znova vzpostavila globalni mir. Glede tega ni alternative in to je minuli teden zaradi Trumpovih ekscesnih carin postalo toliko bolj jasno.

V sredo se je pomaknil nazaj, zamrznil ukrepe za 90 dni, svojo kapriciozno politiko pa prek tiskovne predstavnice Karoline Leavitt dal preimenovati v »pogajalsko taktiko«, potem ko so se svetovne borze začele sesedati in je postalo jasno, da se je svet znašel tik pred gospodarsko recesijo. Vtis je, da Trump ne ve, kaj dela, čeravno se prikazuje kot izjemen strateg. V vseh diagnozah svetovnega kapitalizma pa se ne moti. Narobe ima predvsem to, da zdravilo zamenjuje s strupom.