Carine so povzročile pandemijo trumpovirusa

»To je napaka za napako,« je danes, ko je ameriški predsednik Donald Trump zagrozil, da bo na kitajske izdelke uvedel še 50-odstotne carine, če Peking ne bo umaknil povračilnih carin v višini 34 odstotkov, ki bodo začele veljati jutri, opozorilo kitajsko ministrstvo za trgovino.

»Kitajska se bo borila do zadnjega diha, če bo ameriška stran še naprej hodila po napačni poti,« je zapisano v izjavi ministrstva za trgovino, ki je zagrozilo z »odločnim odzivom«, če bo Trump uvedel še 50-odstotne carine na že tako iracionalne carine na uvoz iz Kitajske.

Kitajska ljudska banka je napovedala, da bo »odločno branila stabilnost kapitalskih trgov«, in po prvih intervencijah v ponedeljek popoldne je kitajski juan ostal nekoliko nižji v primerjavi z ameriškim dolarjem, vendar stabilen, kitajske borze pa so denaes pokazale znamenja okrevanja s skromno, a trenutno pomembno rastjo indeksov v Shenzhenu in Šanghaju. To je rezultat množičnega nakupa delnic od državnih investicijskih podjetij, ki razpolagajo z obsežnimi sredstvi, namenjenimi prav takim intervencijam.