Doktor ekonomije, ki ga je Musk označil za bedaka

Kdo je Peter Navarro, višji svetovalec za trgovinsko politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi imel velik vpliv na predsednikove carinske načrte? Navarro je ekonomist, ki ga je Trump na zdajšnjo funkcijo imenoval decembra, 75-letnik pa je bil tudi član prve Trumpove administracije, vodil je nacionalni trgovinski svet in nato trgovinsko in proizvodno politiko. Prihaja iz Cambridgea v Massachusettsu, potem ko sta se njegova starša (imel je deset let) ločila, se je z mamo preselil v floridski Palm Baech. Diplomiral je na univerzi Tufts in kasneje na Harvardu doktoriral iz ekonomije. Leta 2001 se je poročil s kalifornijsko arhitektko Leslie Lebon, a sta se čez nekaj let ločila.

V začetku lanskega leta je bil Navarro obsojen na štiri mesece zaporne kazni zaradi dveh obtožb neupoštevanja kongresa, šlo je za zavrnitve kongresnega odbora, ki je preiskoval napad na Kapitol 6. januarja 2021. Navarro je izrazito spodbujal trditve o domnevnih volilnih goljufijah leta 2020, na katerih je bil Trump poražen in ga je nasledil Joe Biden. Zdajšnji predsednik je tedaj dejal, da je globoka država z Navarrom ravnala grozljivo in da je Navarro v njegovem prvem mandatu svoje delo opravil odlično.

Lanskega avgusta je takoj po izpustitvi Navarro govoril na republikanski nacionalni konvenciji, potem mu je Trump ponudil novo službo. Peter Navarro je začel sodelovati s Trumpom, potem ko je njegov zet Jared Kushner prebral Navarrovo knjigo Death by China in ga pozval, naj bo gospodarski svetovalec za Trumpovo kampanjo leta 2016.

V šestih od njegovih trinajstih knjig je Navarro citiral ekonomista Rona Varo, o katerem se je izkazalo, da je izmišljen.

Je pa z Navarrovimi knjigami nastal zaplet. V šestih od njegovih trinajstih knjig, tudi v tisti, ki je prepričala Jareda Kushnerja, je avtor večkrat citiral ekonomista, ki naj bi se izobraževal na Harvardu, izkazalo pa se je, da je domnevni glas ekonomske modrosti, na katerega se je skliceval Navarro, izmišljen. Mož po imenu Ron Vara namreč ne obstaja, gre pa za povsem preprost izmislek, anagram Navarrovega priimka. Izmišljeni Vara je med drugim trdil, da bi lahko Trump zmagal s carinami, tisti, ki so odkrili Navarrovo prevaro, pa so mu očitali, da je z alter egom zgolj poskušal upravičiti svojo obsedenost s carinami.

Carine pa ne dvigujejo pritiska samo skoraj vsemu svetu, ampak tudi nekaterim najožjim sodelavcem ameriškega predsednika. V javni spor se je z Navarrom zapletel Trumpov tesni sodelavec in najbogatejši Zemljan Elon Musk. Kot je znano, rigorozni carinski ukrepi Musku niso pogodu, Trumpa je menda osebno prosil, naj carine umakne, a ni bil uslišan.

Musk je Navarra javno označil za bedaka, potem ko je ta kritiziral proizvodne prakse v Muskovi Tesli. Navarro je namreč v ponedeljek za CNBC dejal, da Musk »ni proizvajalec avtomobilov, temveč avtomobile sestavlja«. S tem je ciljal na to, da se Tesla močno zanaša na dobavne verige iz tujine, predvsem Kitajske in Japonske. »Kar si želimo, so v Akronu izdelane pnevmatike, v Indianapolisu izdelani menjalniki in v Flintu izdelani motorji.«

»Navarro je resnično bedak. Kar pravi, je dokazljivo napačno,« je na svojem družbenem omrežju X odvrnil Musk. Poudaril je še, da ima »Tesla najbolj ameriške avtomobile. Navarro je bolj neumen kot vreča krompirja,« superbogataš ni štedil s povračilnimi grobostmi.