Če poganjaš pedale brez ekipe, izgubljaš

Zvezdan Martić, novi predsednik uprave RTV Slovenija, na vodenje institucije pogleda skozi očala triatlonca. Martić se namreč zadnja leta ukvarja s triatlonom, pred tem je v srednjih letih odkril plavanje. Praviu, da se bom med prvo etapo lotil urejanja razmer v informativnem programu. »Ta etapa zahteva hitro, takojšnjo reakcijo. Naslednje etape so produkcija, marketing in kolektivne pogodbe.« Hkrati pa meni, da informativni program za začetek potrebuje mir, da bo lahko zadihal. »Potem je treba postaviti urednike, popolniti novinarske vrste. Redkokdo si predstavlja, koliko ljudi manjka v informativnem programu. Nekateri zelo izkušeni so na mestih, ki pritičejo ljudem na začetku profesionalne poti. Tehnika v centralni redakciji je zastarela, novi redakcijski sistem še ni vzpostavljen, stari redakcijski sistem je v zadnjih izdihljajih. Tudi na tehnični ravni so razmere kritične.«