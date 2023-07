Pred odhodom v zaščito svojega kadra na RTV Slovenija

V času, ko je vse bolj jasno, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil RTV Slovenija – svet je za predsednika uprave že izvolil Zvezdana Martića, prihodnji teden bo še člana uprave –, odhajajoče vodstvo z v. d. generalnim direktorjem na čelu Andrejem Grahom Whatmoughom, ki je z dopusta zdaj bolniško odsoten, kot vse kaže, podpisuje oziroma načrtuje podpise zadnjih pogodb in dogovorov, ki bodo koristile predvsem njihovemu kadru.

Na mizi je tako menda nadgradnja aneksa št. 14 h kolektivni pogodbi, ki ga je Andrej Grah Whatmough potiho decembra lani podpisal s predsednikom Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tomom Zalaznikom ter predsednikom Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Petrom Kosmačem. Z njim je omogočil izjemno visoke odpravnine zaposlenim – do višine dvajsetkratnika osnove –, ki bi bili odpuščeni ali premeščeni.

Po dosegljivih informacijah se zdaj pripravlja še kolektivni dogovor, ki bi ga omenjeni ponovno podpisali brez novinarskega sindikata. Ta bo menda vključeval tudi določbo, na podlagi katere oba podpisnika lahko vložita nekakšen veto pravzaprav na katerikoli akt, obvezna navodila in smernice delodajalca, za katere bi ocenili, da bi s sprejetjem poslabšali delovnopravni, ekonomski ali socialni položaj delavcev. »Če je negativno mnenje podano pravočasno, delodajalec takšnega splošnega akta ne sme sprejeti,« je predvideno v osnutku dokumenta.

Prav tako bi Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije in Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, ki sta dobro sodelovala z odhajajočim vodstvom, lahko imela možnost nasprotovanja oziroma bi bilo nujno njuno strinjanje tudi pri morebitnih odpovedih delavca iz poslovnih razlogov in iz razloga nesposobnosti.

Zaradi tega je predsednik sveta Goran Forbici za ponedeljek že sklical izredno sejo zavoda, na kateri naj bi od vodstva zahtevali pojasnila, ali omenjene informacije držijo, kako sklepanje kolektivnih dogovorov s takšno vsebino sodi v okvir tekočih poslov in zakaj načrtujejo spremembi, ki bosta za RTV Slovenija, če bosta uveljavljeni, neizpodbitno poslovno škodljivi. Sprašuje se tudi o njuni zakonitosti.

Ali se bo Grah Whatmough odzval na vabilo, še ni jasno, a z včerajšnjim dnem je nastopil bolniški dopust in bi glede na vsa zatrjevanja torej moral biti dosegljiv tudi za prevzem vročila – to so nabili tudi že na oglasno desko – o začetku postopka za njegovo razrešitev z mesta vršilca dolžnosti.

Do nastopa uprave ima mandat za vodenje namreč še vedno on, zato svet tudi nadaljuje postopek, v katerem Grah Whatmoughu očitajo nespoštovanje sklepa o zagotovitvi ustrezne strokovne pravne pomoči svetu RTV Slovenija, sporne nakupe grafik in zaposlovanje novih sodelavcev ter nesmotrno prodajo delnic družbe Eutelsat Communications.