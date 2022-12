Zvezdan Martič: Potrebovali smo Kajuha

V nadaljevanju preberite:

Po izobrazbi je inženir elektrotehnike, a že vso poklicno pot hodi po Televiziji Slovenija (TVS). Opravljal je množico nalog, od novinarskih, voditeljskih in uredniških do scenarističnih, režiserskih in vodstvenih, saj je bil do zadnjega dogajanja na Radioteleviziji Slovenija dve leti pomočnik direktorice TVS. Zvezdan Martič (letnik 1963) je posnel tudi precej dokumentarcev, zadnji med njimi je Samo en cvet ob 100. obletnici rojstva pesnika, partizana in narodnega heroja Karla Destovnika - Kajuha. V četrtek so ga predpremierno predvajali v ljubljanskem Kinodvoru.